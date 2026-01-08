В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за сильного снега и штормового ветра объявили в Приморье 10–11 января, сообщает правительство региона в Telegram-канале.

По прогнозу, днем 10 и ночью 11 января во Владивостоке и на значительной территории края ожидается сильный снег до 19 миллиметров за 12 часов. Кроме того, на юге и востоке местами будет очень сильный снег с количеством осадков в 20 миллиметров.

Также в регионе ожидается мокрый снег и гололед, в отдельных районах метель при ветре 15-20 метра в секунду, на побережье порывами до 30 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромет, с 18:00 8 января до 21:00 9 января в Москве будут сильный снег и метель.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.