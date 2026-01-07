Жуткая непогода с метелью и сильным ветром будет в Москве 8-9 января Общество сегодня в 14:43 Фото - © Медиасток.рф

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромет, с 18:00 8 января до 21:00 9 января в Москве будут сильный снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Также ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. Еще на дорогах ожидается гололедица. Возможны снежные заносы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве посоветовали водителям при плохой погоде ездить медленнее, увеличить дистанцию. Также нельзя резко обгонять, перестраиваться, опережать. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.