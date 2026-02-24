сегодня в 03:17

В Приморье ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

В Приморье сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в передаче Украине данных об оборонных объектах и инфраструктуре железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе региональной антитеррористической комиссии.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Отмечается, что подозреваемый работал на ГУР Министерства обороны Украины.

Через Telegramn он передавал информацию об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуру железнодорожных путей.

«Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

Ранее Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания экс-работника министерства иностранных дел России Арсения Коновалова. Его суд отправил в колонию на 12 лет за государственную измену.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.