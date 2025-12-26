ФСБ показала видео задержания бывшего дипломата МИД РФ за госизмену

сегодня в 19:10

Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания экс-работника министерства иностранных дел России Арсения Коновалова. Его суд отправил в колонию на 12 лет за государственную измену, сообщает ТАСС .

Задержание Коновалова провели весной 2024 года. По мнению следствия, он работал с зарубежными спецслужбами.

Во время нахождения в длительной командировке в Соединенных Штатах бывший работник российского дипломатического ведомства, предположительно, передал американской разведке секретные сведения. За это он мог получить вознаграждение.

Также суд оштрафовал Коновалова на 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

На опубликованной записи сотрудники ФСБ сообщили Коновалову, что его задержали. У мужчины изъяли смартфон. Дипломат в момент задержания был напуган.

На следующем кадре Коновалова привезли в здание Лефортовского районного суда. Затем ему вынесли приговор.

