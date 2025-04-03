сегодня в 05:19

В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения самолета

Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале .

«В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть», — сообщил он.

Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области вечером в среду. На борту было 4 человека.

Экипаж успел катапультироваться. К несчастью, один пилот погиб.

По словам Кобзева, самолет совершал плановый полет. На месте авиакатастрофы работают службы МЧС.