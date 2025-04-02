Военный самолет рухнул в Иркутской области. Летчик погиб
Mash: в Иркутской области упал военный самолет
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Авиакатастрофа произошла в Усольском районе Иркутской области. Там рухнул стратегический ракетоносец, на борту которого, предварительно, было четыре человека, сообщает Mash.
Инцидент произошел вечером в среду. Воздушное судно упало возле населенного пункта Буреть.
Местные жители услышали громкий звук взрыва. Затем они увидели яркую вспышку и пожар.
Воздушное судно, падая, задело линию электропередач. Свет пропал в двух поселках.
По данным Минобороны РФ, стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал, предварительно, из-за технической неисправности. Экипаж катапультировался. Известно о гибели одного летчика.