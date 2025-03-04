В Преображенской церкви Москвы прощаются с шахматистом Спасским

В Преображенской церкви в Москве проходит церемония прощания со знаменитым шахматистом Борисом Спасским, сообщает газета «Известия» .

Десятый чемпион мира по шахматам ранее ушел из жизни в возрасте 88 лет.

В последние годы Спасский страдал от различных болезней, перенес инсульт и инфаркт.

В 1969 году Борис Спасский одержал победу над советским шахматистом Тиграном Петросяном и завоевал титул 10-го чемпиона мира, однако в 1972 году он проиграл матч в Рейкьявике американцу Роберту Фишеру и лишился шахматной короны.