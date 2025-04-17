В праздновании Дня Победы в Москве примут участие более 5 тыс волонтеров

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что свыше 5 тысяч волонтеров окажут содействие в проведении торжеств, приуроченных к восьмидесятой годовщине Победы в Москве, сообщает «Царьград» .

«Больше 5 тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы», — написал глава города.

По его словам, добровольцы будут привлечены к разнообразным задачам, в частности к встрече ветеранов, прибывающих в столицу, и их сопровождению до мест размещения. Кроме того, в их обязанности войдет распространение георгиевских ленточек, информирование о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы московские улицы, и помощь в оформлении поздравительных открыток для участников специальной военной операции.

Содействие московских волонтеров потребуется и на самом важном мероприятии в центре города — Параде Победы на Красной площади, отметил Собянин.

По данным городских властей, в настоящее время подготовка добровольцев осуществляется в окружном центре «Доброе место. СЗАО». Обучение волонтеров, стартовавшее в марте, проводится в соответствии с единым стандартом.

Более 50 разных экспозиций, посвященных Дню Победы, откроются в московских музеях, а также начнут работать на улицах города до конца апреля. Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны — военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых.