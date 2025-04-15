В Москве ко Дню Победы на улицах появятся тематические выставки

Сергунина: в Москве на улицах и в музеях к 9 Мая откроют тематические выставки

Более 50 разных экспозиций, посвященных Дню Победы, откроются в московских музеях, а также начнут работать на улицах города до конца апреля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны — военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы», — рассказала Сергунина.

Экспозиции в музеях

В галерее «Богородское» уже открыта экспозиция, отражающая разные аспекты жизни в 40-е годы, начиная от битв с врагом и заканчивая трудовым повседневным ритмом в городах и деревнях.

Посетители Государственного Дарвиновского музея смогут изучить истории ученых-фронтовиков, которые служили в санитарно-эпидемиологических батальонах и были ответственны за противоэпидемиологическую защиту солдат, а также за качество питьевой воды и продуктов питания.

С 17 апреля начнет работать новая выставка в Государственном музее обороны Москвы. На экспозиции представят живопись с изображением битв и повседневной жизни солдат. Особое внимание будет уделено портретам ветеранов. А начиная с 18 апреля в этом же месте стартует проект о городах-героях. Помимо художественных работ, на выставке будут представлены книги, монеты и сувениры, связанные с ключевыми событиями того времени.

На территории парка «Зарядье» с 25 апреля заработает масштабная выставка. Посетители смогут увидеть берестяную газету «Народный мститель» 1943 года, а также оплавленные кирпичи Брестской крепости.

Уличные экспозиции

В начале мая в Москве стартует исторический проект, который охватит улицы и бульвары города. Проект представит коллекцию из более чем 500 экспонатов, включая фотографии, документы из архивов и копии живописных произведений.

С 30 апреля посетители сквера у Московского метро смогут ознакомиться с уникальными фотографиями музыкантов военного времени. В дополнение к историческим кадрам, выставка включает в себя дипломы, наградные документы, музыкальные партитуры и QR-коды, которые позволят посетителям прослушать музыкальные произведения прямо в сквере.

1 мая в исторических районах Москвы, включая Арбат, Никитский и Тверской бульвар, пройдут мероприятия, посвященные архитектуре и мемориалам. Посетители смогут увидеть произведения, вдохновленные такими объектами, как «Брестская крепость-герой» и «Курган Славы».