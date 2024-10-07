В понедельник жителей Московского региона ждут осадки и 16 градусов тепла

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Гидрометцентр: прохладная погода с дождем придет в Московский регион 7 октября

Днем 7 октября в Московском регионе будет от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Будет облачная погода, местами дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Будет облачная погода, дождь. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что до вечера понедельника столичные городские службы привели в режим повышенной готовности. Это было сделано из-за сильных осадков, которые будут идти до понедельника.