В понедельник жителей Московского региона ждут осадки и 16 градусов тепла
Гидрометцентр: прохладная погода с дождем придет в Московский регион 7 октября
Днем 7 октября в Московском регионе будет от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная погода, местами дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Будет облачная погода, дождь. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что до вечера понедельника столичные городские службы привели в режим повышенной готовности. Это было сделано из-за сильных осадков, которые будут идти до понедельника.