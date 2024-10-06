Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя, который продолжится до вечера понедельника. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть до 43 мм осадков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В городе организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток», а также дополнительно задействована перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.
Кроме того, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Электросетевым организациям было поручено подготовить источники аварийного питания.
Москвичей и гостей столицы призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих автомобилей. Пешеходам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность на улице в непогоду.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье вечером в Москве выпадет 3,9 мм осадков, а ночью погода сильно ухудшится. Из-за циклона по имени «Кассандра» в городе будет «лить как из ведра».