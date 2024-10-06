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Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня в Москве

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя, который продолжится до вечера понедельника. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть до 43 мм осадков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В городе организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток», а также дополнительно задействована перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

Кроме того, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Электросетевым организациям было поручено подготовить источники аварийного питания.

Москвичей и гостей столицы призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих автомобилей. Пешеходам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность на улице в непогоду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье вечером в Москве выпадет 3,9 мм осадков, а ночью погода сильно ухудшится. Из-за циклона по имени «Кассандра» в городе будет «лить как из ведра».