«Потоп грядет»: циклон «Кассандра» накроет Москву

В Москве начинается дождь, который ближе к ночи перейдет в ливень. Его принесет с собой в город циклон «Кассандра», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что вечером в мегаполисе выпадет 3,9 мм осадков. А ночью погода сильно ухудшится.

«Из-за циклона по имени „Кассандра“ будет лить как из ведра — вернее, как из двух ведер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км», — отметил синоптик в Telegram-канале.

По его словам, на столичных дорогах могут появиться большие лужи с эффектом аквапланирования, машины там могут стать практически неуправляемыми. Критическая скорость появления аквапланирования автомобилей — в пределах 70-100 км/ч, но реально она может быть и в районе 40 км/ч. Поэтому всем водителям важно снижать скорость движение в непогоду.

Тишковец добавил, что, возможно, местами прогремит гроза, в октябре она бывает крайне редко — один раз в 3-4 года. Дожди в начале недели продолжатся, но уже не такие сильные.

Как рассказал специалист, всего за 24 часа — с вечера воскресенья до вечера понедельника — в Москве выпадет до 28,4 мм осадков, или 41% от месячной нормы. Ожидается рекорд по осадкам для 7 октября, он был установлен в 2003 году (23,2 мм).