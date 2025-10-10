В Подольске завершают демонтаж в здании дошкольного отделения школы № 12

На улице Кирова, 53а подмосковного Подольска продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада при средней школе № 12. Строители завершают демонтажные работы, готовятся к общестроительным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

Площадь дошкольного отделения — 1944,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы.

Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.