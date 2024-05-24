В Подольске вручили жилищные сертификаты двум юношам, оставшимся без родителей

«Это непросто — остаться без родителей, особенно в юном возрасте. И мы должны быть рядом, пока ребята не встанут на ноги. Сейчас парни учатся в Подольском колледже имени Никулина на сварщиков. Профессия очень востребована. И радует, что оба планируют работать именно в Подольске.

Квартиры Никита и Герман решили приобрести в родном округе, хотя сертификат дает право выбрать для жизни любой муниципалитет Московской области.

«Напомню, что обеспечиваем детей жилсертификатами по инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева с 2023 года. За это время данной мерой поддержки воспользовались 23 человека. Из них 19 молодых людей уже въехали в собственное жилье, которое купили именно в Подольске», — сказал Григорий Артамонов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.