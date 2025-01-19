В Подольске тысячи православных приняли участие в крещенских купаниях

В Подольске тысячи жителей приняли участие в крещенских купаниях. Власти округа подготовили для православных три локации, где можно было окунуться в освященную воду, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Все купели оборудовали подсветкой и безопасными лестницами, установили рядом теплые палатки, раздавали чай и сладости. Особое внимание уделили вопросам безопасности, на точках дежурили волонтеры, сотрудники полиции и медицинский персонал.

Впервые купания организовали на территории Троицкого кафедрального собора. Здесь и в парке имени Виктора Талалихина для всех гостей организовали полевую кухню. А в Детском парке согреться можно было горячим чаем с баранками.

«Крещенские купания — одна из самых почитаемых традиций, которая передаётся из поколения в поколение, символ духовной силы и связи с нашими предками. Пусть этот обычай напоминает о важности чистоты души, укрепляет нас в вере и объединяет в радости праздника!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Традиционно провели чин великого освящения воды — важнейшего таинства, наполняющего святую воду особой силой и благодатью. Верующие имеют возможность набрать освященную воду в Троицком кафедральном соборе и всех остальных храмах Подольского благочиния с 18 по 27 января включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.