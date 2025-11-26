В Подольске стартовали соревнования по настольному теннису в рамках школьной лиги

В Подольске 26 ноября в ДК «Октябрь» стартовал предварительный этап соревнований по настольному теннису Подольской школьной лиги. Это новая дисциплина в программе лиги в текущем году, сообщает пресс-служба администрации округа.

В играх приняли участие команды групп А и Б, сформированные по итогам жеребьевки. Каждая команда состоит из трех спортсменов, двух мальчиков и одной девочки. Всего в этих группах семь команд. В декабре сыграют группы В и Г, а 30 января следующего года состоятся плей‑офф и финал по настольному теннису.

«Увлекаюсь настольным теннисом как любитель уже два года. Перед этими соревнованиями усиленно тренировался, отрабатывал подачу с подрезкой и быструю атаку справа. Настрой боевой — готов побеждать! Есть пара приемов: например, иногда использую неожиданную короткую подачу близко к сетке и соперник не успевает среагировать. А еще важно следить за взглядом противника, часто по нему можно угадать, куда он планирует ударить», — сказал 11-классник гимназии № 4 Дмитрий Смирнов.

В ближайшие дни юных спортсменов ждут соревнования по баскетболу и турнир по шахматам.

Ранее во Дворце культуры «Октябрь» стартовали соревнования по баскетболу в рамках Подольской школьной лиги. В первом игровом этапе приняли участие 7 команд девушек и юношей 2011 года рождения и старше. Всего заявлено 27 команд, которые будут бороться за звание лучших в последующих этапах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.