В Подольске собирают гумпомощь эвакуированным жителям Курской области

Сотрудники многофункционального центра оказывают помощь жителям Курской области, размещенным в «Мечте». Они организовали пункты сбора в каждом отделении МФЦ.

Неравнодушные подольчане могут принести медикаменты, средства личной гигиены и новую одежду. Все необходимое принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Также специалисты проводят выездные встречи с эвакуированными, на которых помогают оформить заявления, восстановить документы и учетные записи на портале государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время в «Мечте» находятся 99 жителей Курской области, 70 из них — дети. Они будут находиться в Подольске столько, сколько потребуется. Власти округа пообещали оказать всем максимальную заботу и поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей. Их разместили в детских лагерях и интернате. В регион приехали 424 человека, среди которых 330 детей.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал Воробьев.