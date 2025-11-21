В Подольске росгвардейцы задержали мужчину за попытку кражи элитного алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Подольске мужчину, подозреваемого в попытке похитить элитное вино из охраняемого гипермаркета, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги с торгового объекта во время патрулирования в Подольске. По прибытии на место сотрудники установили, что посетитель спрятал в карманы куртки две бутылки вина общей стоимостью около 50 тысяч рублей и попытался покинуть магазин, не оплатив товар.

Работник службы безопасности заметил противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажал тревожную кнопку, после чего на место прибыли росгвардейцы.

Задержанным оказался 40-летний гражданин ближнего зарубежья. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

