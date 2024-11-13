В Подольске расширят оказание паллиативной помощи

В ней приняли участие врачи, старшие медсестры, сотрудники соцзащиты Подмосковья, представители Подольской детской больницы и Подольского благочиния. Участники выступили с докладами, обменялись опытом, обсудили главные цели и сложности оказания помощи для улучшения качества жизни пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

На сегодняшний день в Подольске существует только одно отделение, которое называется «Сестринский уход». Министерство здравоохранения региона рассматривает вопрос открытия центра паллиативной помощи на территории ОСП № 7 Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Львовский, где смогут обеспечить уход за пациентами, проживающими на юге Подмосковья.

«По объëму оказания помощи онкологическим больным пациентам Подольск занимает второе место в Подмосковье после областного онкологического диспансера. Паллиативная помощь очень нужна жителям округа, поэтому мы ставим вопрос об открытии дополнительного отделения», — рассказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Развивать полномасштабную паллиативную помощь в Городском округе Подольск будут на всех этапах. В том числе на уровне патронажной службы, при оказании помощи на дому, стационарной помощи, в ходе курирования пациентов. Делать это планируют во взаимодействии с социальными службами и Подольской епархией.

Паллиативная помощь позволяет улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с неизлечимым заболеванием. В основном это пациенты онкологического профиля и пожилые люди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.