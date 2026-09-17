В Подольске провели тренировку по эвакуации в гимназии № 7

Тренировка по эвакуации прошла 16 сентября в гимназии № 7 Подольска с участием школьников, педагогов и специалистов по безопасности образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общеобластная тренировка по эвакуации состоялась 16 сентября в гимназии № 7 Подольска. В ней участвовали школьники, преподаватели и 30 специалистов, отвечающих за безопасность образовательных организаций округа.

Главный эксперт сектора по обеспечению безопасности образовательных организаций комитета по образованию Сергей Сачко обсудил с сотрудниками важность практической отработки действий при чрезвычайных ситуациях. После сигнала тревоги ученики вместе с педагогами организованно покинули здание через эвакуационные выходы.

Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место и совместно с сотрудниками учреждения отработало действия при условном возгорании. Во время тренировки педагоги также проверили помещения, проконтролировали движение детей и убедились, что в здании никто не остался.

Общеобластные тренировки по инициативе губернатора Московской области проводят ежеквартально на объектах массового пребывания людей. Организатором выступает Главное управление МЧС России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

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