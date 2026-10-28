В Подольске отметили престольный праздник храма «Спорительница хлебов»

Духовенство и прихожане 28 октября собрались на торжественное богослужение в храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в микрорайоне Львовском Подольска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Божественную литургию в честь престольного праздника совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. После службы состоялся традиционный крестный ход.

«Поздравляю всех православных жителей Подольска с праздником! Пусть заступничество Пресвятой Богородицы укрепляет веру, дарует мир и согласие, а в каждом доме царят благополучие, любовь и Божие благословение. Желаю всем крепкого здоровья, душевного мира и помощи Божией во всех добрых делах!» — поздравил верующих глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Праздник собрал множество верующих. Прихожане отметили, что такие события укрепляют веру и наполняют сердца теплом и надеждой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.