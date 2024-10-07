В Подольске кадетам показали, как составлять фоторобот и брать отпечатки пальцев

В гимназии имени Подольских курсантов провели круглый стол «Будущее начинается сегодня» с представителями Следственного комитета РФ и мастер-класс по созданию фоторобота разыскиваемого и снятию отпечатков пальцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Подольска Евгений Градсков, замруководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области, полковник юстиции Игорь Дойников и другие сотрудники следственных органов.

Сотрудники СК рассказали кадетам о специфике работы Следственного комитета и задачах, стоящих перед следователями в современных условиях. Обсудили экзамены, которые необходимо сдавать для поступления в профильные вузы.

Педагоги центра IT-CUBE провели мастер-класс, на котором гимназисты попробовали составить подробный фоторобот разыскиваемого, опираясь на характерные черты лица человека. Также предложили войти в роль эксперта и обработать отпечатки пальцев, уникальные для каждого человека.

В этом учебном году в гимназии открыли два кадетских класса. Режим занятий и специфика обучения в них требует особой дисциплинированности. Ребята углубленно изучают обществознание и математику, криминалистику, а также усиленно занимаются физической подготовкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.