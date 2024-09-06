В Подольске дети-сироты получили сертификаты на приобретение жилья

В Подольске пять детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилищные сертификаты. Теперь они смогут купить собственное жилье в любом муниципалитете Московской области.⁣, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

⁣⁣Вручили подарки и заветные документы заместитель главы округа Анжела Студеникина и депутат совета депутатов Виктор Щукин. Среди счастливых получателей долгожданного сертификата — Виктория Солдатова. Девушка учится в медицинском колледже и мечтает стать медсестрой. ⁣⁣⠀

⁣⁣«Очень неожиданно и приятно, что нам сегодня все вручили. Квартиру пока не выбрала, но хочу, чтобы в ней точно был балкон», — сказала Солдатова.⁣⁣⠀

Всего в этом году в программе губернатора Андрея Воробьева «Жилище» квартиры готовят для 37 юных подольчан.

«Наша задача — обеспечить сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. А сертификаты или ключи — ребята выбирают сами», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.