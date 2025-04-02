В Подольске более 300 человек хотят призвать в армию в ходе призывной кампании

В Подольске 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. До 15 июля планируют отправить служить более 300 человек старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках военной подготовки солдат-срочник в первое полугодие службы осваивает специальность, а во втором — проходит практические занятия.

Как и в 2024 году весенний призыв 2025 года пройдет по новым правилам. Срок, в течение которого действует решение о призыве, увеличен до одного года. Он касается тех, кто не попал в армию по решениям предыдущих призывных кампаний.

Срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся граждан, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, а также тех, у кого есть отсрочки или освобождение от воинской службы категории В (ограниченно годен).

За неявку в военный комиссариат по повестке полагается штраф суммой до 30 тыс. рублей.

Если призывника сочтут уклонистом, ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет.

«С этого года будут действовать электронные повестки через Госуслуги, но вместе с ними продолжит работать и бумажный вариант», — рассказал военный комиссар округа Вадим Мокляк.

Также в текущем году уклонисты не смогут сдать экзамен на получение водительских прав.

Призывные кампании на срочную службу проходят дважды в год весной и осенью. По указу президента РФ в этом году весенний призыв стартовал 1 апреля, он продлится до 15 июля.

Весеннюю призывную кампанию в России проведут с применением государственной информационной системы. Призывникам будут направлять электронные повестки в личный кабинет на «Госуслугах».

В России с апреля по июль 2025 года проводится весенняя призывная кампания. Для прохождения срочной военной службы планируется призвать 160 тыс. граждан.