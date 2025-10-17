В Подольске более 100 активистов школ поучаствовали в слете Движения Первых

В Подольске в муниципальном слете первичных отделений Движения Первых в центре «Родина» с 13 по 15 октября приняли участие более 100 активистов и лидеров. Для ребят проводили мастер-классы, творческие мероприятия и состязания. Победителям конкурсов слета вручили награды, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение трех дней ребята обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы и новые идеи для развития молодежи, выполняли различные задания, проявляли креативность. Также участники посетили образовательные блоки, на которых узнали много нового.

В конкурсе команд I место у МОУ СОШ № 32, II место — у МОУ «Гимназия № 7», III место — у МОУ СОШ № 16.

В конкурсе лидеров лучшие навыки показала Карина Нодия из МОУ СОШ им. Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова, второе место у Александры Воробьевой из МОУ «Лицей № 1 пос. Львовский», третье у Алены Мазаловой из МОУ «Гимназия № 7».

Во второй день мероприятия молодежь приняла участие в образовательном блоке «Диалог на равных». Своим опытом с ребятами поделился первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Подольск Евгений Патрушев.

Ветеран военной службы и участник боевых действий Патрушев рассказал о своем жизненном пути, работе в администрации и ответил на вопросы активистов.

«Движение Первых — это возможность раскрыться по-новому. Для меня большая честь представлять свою школу и город на различных мероприятиях. Это огромная ответственность и возможность для развития. За плечами у меня участие в туристическом слете и победа на муниципальном этапе, а также звание лауреата первого этапа „Большой перемены“. Уверена, что именно в Движении Первых можно раскрыть свой потенциал», — сказала 15-летняя ученица школы № 18 имени Подольских курсантов и председатель первичного отделения Екатерина Рыбакова.

Организовал мероприятие комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск при поддержке местного отделения Движения Первых.

