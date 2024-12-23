В подмосковном Серпухове зафиксировали массовые отравления наркотиками

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По данным источника в правоохранительных органах, в 11 случаях отравившиеся этим наркотиком не выжили. Большинство из них давно имели зависимость и привлекались к уголовной ответственности.

Врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров рассказал, что случаи передозировки метадоном часто встречаются. Основная причина смерти при передозировке опиатов — блокада дыхательного центра в стволе мозга. Причиной передозировки могла стать новая поставка более концентрированных наркотиков.

Ранее в столице задержали 41-летнего члена территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково, когда он забирал закладку с наркотиками.