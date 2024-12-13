Члена ТИК Москвы задержали при поиске закладки с амфетамином

В столице задержали 41-летнего члена территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково, когда он забирал закладку с наркотиками, сообщает SHOT .

Мужчину поймали в районе 4 часов утра около ТЦ «Вегас». На него вышли после того, как он заказал наркотики через Даркнет.

Злоумышленника скрутили, когда он заснул в своем автомобиле на парковке. Его увезли в отдел полиции и досмотрели.

При себе у задержанного был пакет с 9 граммами амфетамина. Мужчина пояснил, что это вещество для личного употребления, а не для продажи.