В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству

В Реутове на Молодежной улице ввели карантин по бешенству, говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная…», — говорится в документе.

В частности, на территории этого дома запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.

Территория всего города Реутов признана неблагополучной по бешенству.

Ранее ветеринарные клиники Московской области вакцинировали около 2 миллионов домашних животных. Более 500 тысяч прививок были сделаны от бешенства — опасного заболевания, передающегося от животных человеку.

