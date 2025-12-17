Подмосковные ветеринары вакцинировали 2 млн собак и кошек с начала 2025 года

Ветеринары Московской области с января 2025 года провели вакцинацию около 2 млн собак и кошек, из них более 500 тысяч прививок сделали от бешенства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала 2025 года ветеринарные клиники Московской области вакцинировали около 2 миллионов домашних животных. Более 500 тысяч прививок были сделаны от бешенства — опасного заболевания, передающегося от животных человеку. Вакцинацию проводят в государственных ветклиниках региона, а в теплое время года — и на выездных пунктах без очередей и лишних формальностей.

В ноябре ветеринары привили свыше 212 тысяч питомцев, в том числе более 123 тысяч собак и почти 90 тысяч кошек. В государственных клиниках доступна бесплатная вакцинация от бешенства препаратом «Рабикан», а также комплексные прививки от других заболеваний за дополнительную плату. Для собак профилактика включает чуму плотоядных, парвовирусный и коронавирусный энтерит, аденовирусные инфекции, инфекционный гепатит и лептоспироз. Кошек прививают от панлейкопении, вирусного ринотрахеита, калицивироза, хламидиоза, герпесвирусной инфекции и дерматомикозов.

В Подмосковье работают более 80 государственных ветклиник. Для удобства владельцев животных создана интерактивная карта на портале «Мой АПК» с адресами, графиком работы и контактами учреждений. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг. Для консультаций действует горячая линия: +7 (495) 668-01-25. Операторы принимают звонки ежедневно с 9:00 до 21:00, ночью отвечает голосовой помощник «Вита».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.