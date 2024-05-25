В подмосковном Реутове в пришкольных лагерях отдохнут 645 детей

На базе пяти реутовских школ с 10 июня будут работать пришкольные лагеря, которые посетят в общей сложности 645 школьников подмосковного города.

Педагоги подготовили для школьников насыщенную программу. Каждый день подростков будет расписан по минутам.

«Как правило, мы всегда интересную лагерную программу составляем. Будем сотрудничать с нашими городскими учреждениями дополнительного образования. Дети будет ходить туда на спектакли, на интересные мероприятия. Также мы сюда будем приглашать — к нам на территорию. Будем проводить на стадионе шоу интерактивные. В прошлом году, в частности, у нас были клоуны, мыльные пузыри, ростовые куклы», — поделилась планами директор школы № 1 города Реутов Ольга Бедрань.

Еще один пришкольный лагерь «Атмосфера» будет работать на базе гимназии Реутова. Здесь планируют обеспечить детям активный отдых.

«Мы планируем такой сборный лагерь из учащихся школы № 2 и гимназии — по 50 человек. Всего будет 4 отряда. Сейчас как раз идет комплектование групп — самый интересный период. В лагере будет два направления: патриотическое и экологическое», — отметила директор гимназии города Реутов Елена Питьева.

Отдых в пришкольных лагерях по будням будет начинаться с 8:30. С этого момента досуг ребят будет расписан поминутно. Первым делом для учащихся проведут зарядку, затем организуют завтрак, посетят кружки и общие лагерные мероприятия, а днем — отдохнут.

«Первая школа и гимназия откроют оздоровительные смены. В 7 школе будет продолжен проект «Орлята России». 10 школа предложит очень интересную программу по развитию творческих способностей детей. Ну, а наша 6 школа, она традиционно занимается очень глубоко патриотическим воспитанием детей», — рассказала начальник управления образования администрации города Реутов Оксана Рогачева-Маслова.

Лагерная смена откроется в Реутова 10 июня. Она продлится 21 день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.