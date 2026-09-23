В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров

Владельцы домашних животных в Подмосковье теперь могут получить консультацию ветеринара государственной клиники по видеосвязи. Уже доступны приемы врача общей практики и офтальмолога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье заработал сервис телеветеринарии. На онлайн-прием можно записаться к ветеринару общей практики или офтальмологу. Позже к ним присоединятся дерматолог и невролог.

«Сегодня в сфере ветеринарии Подмосковья уже работает восемь электронных сервисов — от регистрации питомца до записи на прием. Телеветеринария стала следующим шагом в этой работе. Запись, оплата и сама консультация проходят онлайн», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Врач может расшифровать результаты анализов, скорректировать назначения и дать второе мнение по диагнозу и лечению. Прием по профилю возможен после предварительного очного осмотра. Также специалисты консультируют по перевозке животных, в том числе за рубеж и с пересадками в странах с особыми правилами.

Для записи на портале «Мой АПК» нужно открыть страницу сервиса «Телеветеринария», выбрать специалиста, услугу и время. Затем — войти через Госуслуги и оплатить прием онлайн. Ссылка на видеозвонок появится в личном кабинете. Анализы и заключения других врачей можно заранее отправить в чат.

За 15 минут до приема в личном кабинете появится кнопка подключения с проверкой камеры и микрофона. Для звонка нужен стабильный интернет; камеру можно отключить. После приема врач пришлет письменные рекомендации в чат. В личном кабинете их можно посмотреть повторно, оставить отзыв и записаться на новый прием. Инструкция и ответы на вопросы размещены на портале.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.