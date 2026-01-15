В Подмосковье за год изъяли из продажи почти 280 кг некачественной молочной продукции

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в 2025 году сняли с реализации почти 280 кг молочной продукции, не соответствующей стандартам качества, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели около 192 тысяч исследований молочной продукции, представленной на ярмарках региона. Для анализа было отобрано около 49 тысяч проб различных продуктов — от молока и сметаны до творога, сыров и фермерских изделий.

Эксперты оценивали свежесть, вкус, запах, цвет и консистенцию продукции, а также проверяли наличие механических примесей, которые могут появиться при нарушении санитарных норм. Особое внимание уделялось соответствию фактической жирности заявленным показателям, содержанию белка и уровню сухого обезжиренного молочного остатка, что позволяет выявлять случаи фальсификации и использование некачественного сырья.

По итогам исследований ветеринары изъяли из продажи почти 280 килограммов молочной продукции, не соответствующей требованиям безопасности. В министерстве напомнили, что приобретать продукты рекомендуется только в официальных торговых точках, на ярмарках и рынках с обязательным ветеринарным контролем. Покупка товаров в несанкционированных местах и «с рук» не рекомендуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.