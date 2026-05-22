В Подмосковье за 4 месяца проверили 115 тыс овощей и фруктов

Специалисты провели более 115 тыс. исследований плодоовощной продукции в Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года и изъяли свыше тонны небезопасных товаров. Жителям рекомендуют покупать овощи и фрукты только на официальных рынках и ярмарках, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С наступлением теплого сезона в Подмосковье усиливается контроль за качеством плодоовощной продукции. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона напомнили, что приобретать овощи и фрукты следует только на официальных рынках и ярмарках. На таких площадках вся продукция проходит обязательную проверку специалистов государственной ветеринарной службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.