Радослав Батак заявил, что Шварц повторит успех в «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак поддержал возвращение Сандро Шварца и выразил уверенность, что тренер снова приведет команду к высоким результатам, сообщает Metaratings.ru.
Московское «Динамо» 22 мая объявило о назначении Сандро Шварца главным тренером. Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2029 года.
«Рад, что Шварц вернулся в „Динамо“. Команда под его руководством играла интересно. В следующем сезоне „Динамо“ будет бороться за победу в Кубке России и за попадание в топ-3 РПЛ. Как это было в прошлый раз, когда Сандро работал в команде. Он повторит успех, которого добился в „Динамо“ в первый раз», — сказал Батак.
Шварц приступит к работе на летних сборах. В период с 2020 по 2022 год он уже возглавлял «Динамо»: команда впервые за 14 лет завоевала бронзовые медали чемпионата России и вышла в финал Кубка страны.
