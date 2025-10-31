В Подмосковье выросло производство овощей открытого грунта

31 октября отмечается современный народный праздник — Тыквенный спас. К этой дате аграрии Подмосковья подвели итоги сезона: в 2025 году валовый сбор овощей открытого грунта в регионе составил 202,7 тысячи тонн, что на 8,2 тысячи тонн больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Рост производства помогают достигнуть меры поддержки предприятий, с которыми можно ознакомиться на портале «МОй АПК» и ввод сельскохозяйственных земель в оборот. Только за 2024 и 2025 годы аграрии региона освоили 12976 гектаров залежных земель. Благодаря этим мерам в совокупности удалось увеличить урожайность овощей открытого грунта до 363,1 ц/га против 309,0 ц/га в 2024 году. Такой результат подтверждает успешное внедрение современных агротехнологий в овощеводство региона.

Команда министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области к празднику делится рецептом тыквенного супа. Чтобы тыква раскрылась в супе максимально и отдала все свои полезные свойства, ее лучше запекать в кожуре, нарезав крупными кусочками. 500 г. тыквы следует поставить в духовку на 200 градусов на 20 минут. Там же можно запечь половину луковицы и чеснок, положить травы и специи по вкусу. Далее все залить овощным или куриным бульоном, добавить немного тертого мускатного ореха и карри. Все вместе пюрировать с помощью блендера. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу в Тыквенный спас.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.