В Подмосковье возбудили дело на последователя секты «Царская империя»

В Подмосковье уголовное дело возбудили в отношении местного жителя, которого подозревают в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, в 2023 году мужчин вступил в ряды секты «Царская империя». Он выполнил усновия организации, уничтожил документы, удостоверяющие личность; соблюдения российских законов; службы в рядах Вооруженных сил РФ, а также от уплаты налогов.

Помимо этого, житель Подмосковья занимал в секте различные должности, пропагандировал организацию, призывал к совершению противоправных действий.

Следователи вышли на подозреваемого в ходе расследования дела в Петербурге по факту исчезновения женщины с двумя дочерьми, которых обнаружили в секте на территории Владимирской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Силовики провели обыски по месту жительства фигуранта. В ходе допроса он отказался от сотрудничества. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.