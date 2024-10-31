В Подмосковье внедряются новые стандарты паллиативного ухода

Общество

Фото - © ГБУ МО "Центр инноваций социальной сферы"

В Подмосковье сотрудники стационарных учреждений социального обслуживания обучаются новым стандартам паллиативного ухода. Меры направлены на улучшение качества жизни детей и взрослых, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В минувшую пятницу 20 сотрудников «Семейного центра „Сергиево-Посадский“ успешно сдали экзамен в симуляционном классе, продемонстрировав практические навыки по паллиативному уходу. В настоящее время здесь проживают 207 воспитанников с особенностями в развитии. В условиях стационара помощь таким детям оказывается комплексно: специалисты помогают освоить базовые навыки самообслуживания, проводят педагогическую коррекцию и медицинскую реабилитацию.

Есть в семейном центре специальное отделение «Милосердия» для воспитанников, которые имеют тяжелые множественные нарушения в развитии. Сейчас в нем проживают 92 ребенка, из которых 40 имеют паллиативный статус. Дети этого отделения находятся преимущественно на постельном режиме, а значит нуждаются в постоянном постороннем уходе, в особой внимательности и чуткости персонала. Помощь и заботу таким ребятишкам в настоящее время оказывают 160 помощников по уходу.

«Честно скажу, чтобы ухаживать за паллиативными детьми, нужно иметь много душевных сил. Для ребёнка его помощник по уходу это значимый взрослый, который должен понимать ребёнка и его потребности без лишних слов. Поэтому мы тщательно отбираем кандидатов. С ними обязательно общается наш психолог. Потом они проходят инструктаж на базе симуляционного класса. Так мы погружаем человека в профессию, учим ухаживать за воспитанниками. После этого он выходит на смену с опытным сотрудником. Если у новичка всё получается, мы ставим его на смену. У каждого помощника по уходу 6–8 подопечных. Конечно, помощь коллектива очень важна в нашем деле. Раз в месяц мы проводим тренинги на сплочение и стрессоустойчивость. Наши психологи проводят индивидуальные консультации, если нужно. Специалисты регулярно повышают свою квалификацию на базе Центра инноваций социальной сферы и узнают о современных стандартах ухода, в том числе оказания паллиативной помощи. Благодаря этим мерам наши сотрудники остаются в профессии, а их подопечные получают квалифицированную помощь и заботу, которые улучшают их качество жизни», — сказала директор «Семейного центра „Сергиево-Посадский“ Ирина Гусаченко.

Помощник по уходу Гулноз Абрамова работает в семейном центре уже 4 года. Обычно у нее 6–8 подопечных, половина из них — дети с паллиативным статусом. Наблюдая за своими воспитанниками, она заметила, что для них самое важное — внимание и тактильный контакт. Даже если они не могут говорить, они улыбаются глазами. Они любят, когда их гладят и говорят, какие они молодцы и как их любят.

Самое трудное в работе с такими детьми — это терять их. В такие моменты очень горько. Но Гулноз находит в себе силы продолжать работу, потому что хочет помочь другим детям.

Семейный центр «Сергиево-Посадский» стал одной из трех пилотных площадок, где происходит апробация новой программы «Паллиативная помощь детям и взрослым». Разработчиком программы выступил Учебно-методический центр ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

Директор «Центра инноваций социальной сферы» Московской области Игорь Войтас отметил, что потребность и актуальность программы паллиативного ухода со стороны стационаров крайне высока. Забота о людях с неизлечимыми заболеваниями требует огромных физических и душевных сил, терпения и самоотдачи. В этой сфере процент профессионального выгорания сотрудников достигает 80%. Именно поэтому при разработке программы акцент сделан на психологическом блоке, который призван повысить стрессоустойчивость специалистов, работающих с инкурабельными пациентами.

Всего до конца года 60 сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания Московской области пройдут обучение и повысят свою квалификацию по направлению «Паллиативная помощь детям и взрослым» на базе «ЦИСС». Результаты, достигнутые на пилотных площадках, будут учтены при подведении итогов реализации проекта.

В настоящий момент паллиативная медицина активно развивается в Подмосковье. Новые стандарты обучения внедряются не только для сотрудников стационаров, но также и для родственников, которые поддерживают здоровье и ухаживают за тяжелобольными членами семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.