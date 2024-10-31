В Подмосковье внедряются новые стандарты паллиативного ухода

В минувшую пятницу 20 сотрудников «Семейного центра „Сергиево-Посадский“ успешно сдали экзамен в симуляционном классе, продемонстрировав практические навыки по паллиативному уходу. В настоящее время здесь проживают 207 воспитанников с особенностями в развитии. В условиях стационара помощь таким детям оказывается комплексно: специалисты помогают освоить базовые навыки самообслуживания, проводят педагогическую коррекцию и медицинскую реабилитацию.

Есть в семейном центре специальное отделение «Милосердия» для воспитанников, которые имеют тяжелые множественные нарушения в развитии. Сейчас в нем проживают 92 ребенка, из которых 40 имеют паллиативный статус. Дети этого отделения находятся преимущественно на постельном режиме, а значит нуждаются в постоянном постороннем уходе, в особой внимательности и чуткости персонала. Помощь и заботу таким ребятишкам в настоящее время оказывают 160 помощников по уходу.

«Честно скажу, чтобы ухаживать за паллиативными детьми, нужно иметь много душевных сил. Для ребёнка его помощник по уходу – это значимый взрослый, который должен понимать ребёнка и его потребности без лишних слов. Поэтому мы тщательно отбираем кандидатов. С ними обязательно общается наш психолог. Потом они проходят инструктаж на базе симуляционного класса. Так мы погружаем человека в профессию, учим ухаживать за воспитанниками. После этого он выходит на смену с опытным сотрудником. Если у новичка всё получается, мы ставим его на смену. У каждого помощника по уходу 6–8 подопечных. Конечно, помощь коллектива очень важна в нашем деле. Раз в месяц мы проводим тренинги на сплочение и стрессоустойчивость. Наши психологи проводят индивидуальные консультации, если нужно. Специалисты регулярно повышают свою квалификацию на базе Центра инноваций социальной сферы и узнают о современных стандартах ухода, в том числе оказания паллиативной помощи. Благодаря этим мерам наши сотрудники остаются в профессии, а их подопечные получают квалифицированную помощь и заботу, которые улучшают их качество жизни», — сказала директор «Семейного центра „Сергиево-Посадский“ Ирина Гусаченко.

Помощник по уходу Гулноз Абрамова работает в семейном центре уже 4 года. Обычно у нее 6–8 подопечных, половина из них — дети с паллиативным статусом. Наблюдая за своими воспитанниками, она заметила, что для них самое важное — внимание и тактильный контакт. Даже если они не могут говорить, они улыбаются глазами. Они любят, когда их гладят и говорят, какие они молодцы и как их любят.

Самое трудное в работе с такими детьми — это терять их. В такие моменты очень горько. Но Гулноз находит в себе силы продолжать работу, потому что хочет помочь другим детям.

Семейный центр «Сергиево-Посадский» стал одной из трех пилотных площадок, где происходит апробация новой программы «Паллиативная помощь детям и взрослым». Разработчиком программы выступил Учебно-методический центр ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

Директор «Центра инноваций социальной сферы» Московской области Игорь Войтас отметил, что потребность и актуальность программы паллиативного ухода со стороны стационаров крайне высока. Забота о людях с неизлечимыми заболеваниями требует огромных физических и душевных сил, терпения и самоотдачи. В этой сфере процент профессионального выгорания сотрудников достигает 80%. Именно поэтому при разработке программы акцент сделан на психологическом блоке, который призван повысить стрессоустойчивость специалистов, работающих с инкурабельными пациентами.

Всего до конца года 60 сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания Московской области пройдут обучение и повысят свою квалификацию по направлению «Паллиативная помощь детям и взрослым» на базе «ЦИСС». Результаты, достигнутые на пилотных площадках, будут учтены при подведении итогов реализации проекта.

В настоящий момент паллиативная медицина активно развивается в Подмосковье. Новые стандарты обучения внедряются не только для сотрудников стационаров, но также и для родственников, которые поддерживают здоровье и ухаживают за тяжелобольными членами семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.