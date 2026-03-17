В Подмосковье ветеринары напомнили о защите питомцев от клещей

В Московской области с наступлением весны активизировались клещи, опасные для домашних животных. Ветеринары государственной ветслужбы региона рассказали, как защитить питомцев во время прогулок и что делать при укусе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С повышением температуры клещи становятся особенно активными. Чаще всего они обитают в траве, во влажных местах, в лесистой местности и рядом с водоемами. Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о профилактике перед поездкой на природу или прогулкой в парке.

Для защиты животных подойдут капли на холку, спреи, шампуни, ошейники и таблетки от паразитов. Препараты можно приобрести в ветеринарных аптеках и зоомагазинах. Подобрать средство следует с учетом вида, возраста и веса питомца.

После каждой прогулки ветеринары советуют внимательно осматривать животное. Особое внимание нужно уделять лапам, зоне за ушами, шее и участкам под хвостом. Если клещ уже присосался, его следует аккуратно удалить пинцетом, выкручивающими движениями.

В последующие дни важно следить за состоянием питомца. Вялость, отказ от еды, снижение активности или повышение температуры — повод незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику.

Узнать адрес ближайшей государственной клиники и записаться на прием можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону горячей линии +7 (495) 668-01-25. Также найти клинику и построить маршрут можно на портале «МОй АПК», а записаться — через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.