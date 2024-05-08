В Подмосковье в честь Дня Победы ветеранам вручили более 1,1 тыс подарков

Банка ВТБ вместе с представителями администраций городских округов Московской области, депутатского корпуса муниципалитетов и общественных организаций поздравили ветеранов с Днем Победы и выразили благодарность за их подвиги.

Представители банка и областной власти вручили ветеранам и их семьям более 1100 подарочных наборов. Каждому ветерану уделили внимание, пообщались с ними и выразили благодарность.

Чиновники и представители банка не в первый раз проводят акцию. Она уже становится доброй традицией.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов лично посетил ветерана Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Золотова. Он поздравил героя России с предстоящим праздником и назвал его гордостью страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.