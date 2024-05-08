Брынцалов поздравил ветерана ВОВ Александра Золотова с наступающим Днем Победы

В преддверии Дня Победы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов навестил в Балашихе ветерана Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Золотова. Встречи в канун 9 мая стали доброй традицией. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Очень рад возможности увидеть вас и лично сказать теплые слова. Для меня важно знать, что у вас все хорошо, что вы в добром здравии. Поздравляю с наступающим Днем Победы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и сил. Вы — пример для всех нас. Вы — гордость Балашихи и всей страны», — обратился Игорь Брынцалов к ветерану.

Биография Александра Григорьевича известна не только жителям округа, но и всего Подмосковья. Он родился 1 сентября 1921 года в Орловской области. В годы войны принимал участие в обороне города Москвы, Курско-Орловской битве, Висло-Одерской операции. Освобождал многие города Польши.

Активная позиция, направленная на достижение великой Победы в годы войны, сохранилась и после ее окончания. Александр Григорьевич продолжал военную службу — он прослужил в армии более 36 лет. После увольнения из рядов Вооруженных Сил продолжал работать в гражданских организациях.

Восхищаться и гордиться героическим поступком и достойно проживаемой жизнью Александра Григорьевича Золотова будет еще много будущих поколений. Сегодня, в рамках встречи, об этом немало было сказано.

«Вы всегда старались сделать все для того, чтобы наша прекрасная страна была сильной и независимой. На заслуженном отдыхе вы продолжили это важное дело — передаете знания и правильные жизненные принципы нашей молодежи. Спасибо за это!» — подчеркнул Брынцалов.

И в продолжении добавил главное: «Ваша любовь к Родине и мудрость вдохновляют наших воинов. Они сегодня продолжают бороться с нацизмом в зоне специальной военной операции. Тысячи ребят из Подмосковья и Балашихи отправились на фронт отстаивать интересы Отечества».

Александр Григорьевич настрой и переживания своих земляков-участников СВО понимает, как никто другой. Но его позиция четкая: «Победа однозначно будет за нами!».

«Я знаю, что наши обязательно победят, у них все есть, чтобы победить. Дай Бог, чтобы все было хорошо и благополучно в нашей стране. Нашим воинам и всем нам ясного неба над головой», — сказал торжественно ветеран.

По сложившейся традиции накануне праздника и в День Победы под окнами ветеранов со своими творческими номерами выступают жители округа, и дети, и взрослые — таким образом отдавая дань уважения героическим поступкам старшего поколения победителей.

«Для меня это очень важно, для меня это такой душевный момент. Я очень люблю, на самом деле, 9 мая, когда мы приходим к ветеранам, потому что с ними общаемся, и видно, как им приятно. Мы так выражаем им свою благодарность за то, что они сделали такой огромный вклад для нашего будущего», — поделилась эмоциями юнармеец школы № 12 Алена Лукьянчук.

Младшее поколение прекрасно знает, что сейчас борьбу за будущее следующих поколений отстаивают бойцы СВО. Поэтому, желают им оставаться сильными, мужественными, ничего не бояться, идти только вперед.

«В любом случае, мы всегда рядом. Школьники посылают открытки, плетут сети, делают свечи. Мы всегда поддерживаем наших воинов во всем. И мы желаем им, в первую очередь, живыми вернуться домой. И, конечно, с победой. Мы вас очень сильно ждем. Возвращайтесь домой», — добавила в завершении Алена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.