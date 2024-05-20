NYT: крушение вертолета Раиси произошло в деликатный политический момент

Вертолет Раиси рухнул через несколько дней после переговоров Ирана и США

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси рухнул через несколько дней после переговоров представителей Тегерана и США, пишет «Известия» со ссылкой на газету The New York Times.

«Катастрофа произошла в деликатный момент — через несколько дней после американских и иранских переговоров через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке», ― указано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что американскому лидеру доложили о происшествии и он может прервать свой очередной отпуск.

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.

Информация о якобы обнаружении вертолета президента не подтвердилась, как и данные о выходе на связь одного из членов делегации.