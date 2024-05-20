Источник колумниста Atlantic в Тегеране допустил гибель Раиси

Американский журнал Atlantic со ссылкой на источник в Тегеране допустил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате аварии вертолета, пишет ТАСС .

По мнению автора статьи Араша Азизи, власти ищут способ сообщить новость, не вызвав хаос».

Однако изданию «не удалось получить независимое подтверждение данной информации», указано в публикации.

Ранее газета The New York Time опубликовала статью о том, что вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси рухнул " в деликатный момент " через несколько дней после переговоров представителей Тегерана и США.

Ранее пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что американскому лидеру доложили о происшествии и он может прервать свой очередной отпуск.

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.

Информация о якобы обнаружении вертолета президента не подтвердилась, как и данные о выходе на связь одного из членов делегации.