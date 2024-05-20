Россия направила спасателей для поиска вертолета Раиси

50 российских спасателей отправятся в Иран для поиска президента

50 российских спасателей отправятся в Иран для поиска упавшего вертолета президента страны Ибрагима Раиси, сообщает RT со ссылкой на агентство Tasnim.

По поручению президента России Владимира Путина в Тебриз в Иране отправится группа спасателей.

«Два передовых самолета, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей проследуют для помощи в поисках вертолёта Раиси», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные Ирана направились к точно установленному месту аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

Его борт потерпел крушение в воскресенье днем.

Сообщалось об обнаружении вертолета президента, но эта информация опровергалась.