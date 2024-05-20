Россия направила спасателей для поиска вертолета Раиси
50 российских спасателей отправятся в Иран для поиска президента
50 российских спасателей отправятся в Иран для поиска упавшего вертолета президента страны Ибрагима Раиси, сообщает RT со ссылкой на агентство Tasnim.
По поручению президента России Владимира Путина в Тебриз в Иране отправится группа спасателей.
«Два передовых самолета, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей проследуют для помощи в поисках вертолёта Раиси», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные Ирана направились к точно установленному месту аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.
Его борт потерпел крушение в воскресенье днем.
Сообщалось об обнаружении вертолета президента, но эта информация опровергалась.