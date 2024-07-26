В Подмосковье в частном детсаду порции еды делят пополам между воспитанниками

В подмосковном Красногорске родители жалуются на частный детский сад, где воспитанникам в целях экономии делят порции еды пополам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в частном детсаду «Бэби-Клуб» в Нахабине. По словам родителей, детям разбавляют компот водой и делят котлеты пополам, потому что они якобы не съедят их полностью. Также в детсаду грязные полы, а на выходных здание сдается в аренду посторонним людям.

Неоднократные обращения к руководству не дали результатов. Несколько семей попытались расторгнуть договор, но администрация отказалась возвращать деньги за услуги. Кроме того, в ответ на угрозу коллективного иска руководство обещало подать встречный за клевету.

Ранее в Щелкове группа мигрантов днем распивала спиртное у детского сада, а затем набросилась на жителя после замечания. По факту случившегося проводится проверка.