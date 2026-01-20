сегодня в 17:09

В Подмосковье в 2025 году построили школы на 20,5 тыс новых мест

В 2025 году в Подмосковье завершили строительство 27 школ и гимназий, что обеспечило появление более 20,5 тысячи новых учебных мест для учеников, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области в 2025 году выдало заключения о соответствии проектной документации для 27 новых общеобразовательных учреждений и гимназий. Все объекты строились под контролем инспекторов ведомства и в соответствии с утвержденными проектами. При итоговых проверках особое внимание уделяли работе внутренних систем, включая пожарную безопасность.

Среди завершенных объектов — школы в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Домодедово, Зарайске, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Подольске, Пушкинском, Ступино, Химках, Чехове, Ленинском, Одинцовском округах. В числе новых учреждений — как отдельные школы, так и пристройки к существующим зданиям.

Общее количество новых мест для учеников 1–11 классов составило 20 550. Ввод новых школ позволит снизить нагрузку на действующие образовательные учреждения и отказаться от второй смены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.