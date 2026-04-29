В Подмосковье усилили защиту лесов с помощью нейросетей

Систему охраны лесов с применением нейросетей и многоуровневого мониторинга развивают в Московской области. О современных подходах к предупреждению природных пожаров рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин в интервью телеканалу 360, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Алексей Ларькин сообщил, что для раннего выявления возгораний в регионе используют цифровые технологии. Нейросети анализируют данные с камер видеонаблюдения и спутниковых систем и помогают оперативно обнаруживать очаги пожаров. Это позволяет сократить время реагирования и повысить эффективность работы лесных служб.

В Подмосковье действует четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Она включает наземное патрулирование, авиационный контроль, видеонаблюдение и космический мониторинг. Такой подход обеспечивает постоянное наблюдение за лесным фондом и позволяет быстро выявлять потенциальные угрозы.

Отдельно в интервью затронули тему лесовосстановления. В Московской области регулярно проходят экологические акции по посадке деревьев с участием жителей. Узнать даты мероприятий и зарегистрироваться можно через региональные ресурсы и при поддержке местных администраций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря „умным“ камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.