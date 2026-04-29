Работу сайта издания «Такие дела» ограничили из-за публикации ЛГБТ-контента*

Роскомнадзор заблокировал работу сайта издания «Такие дела» из-за распространения материалов, которые содержат «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*». Об этом сообщает редакция издания в Telegram-канале .

Доступ к сайту был ограничен. Сам он также был внесен в список запрещенных ресурсов.

Издание направило в РКН запрос с просьбой объяснить причину блокировки и перечислить конкретные материалы, которые попали под запрет.

В редакции заявили, что будут использовать для работы другие «доступные площадки».

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

