В Подмосковье участники проекта «Активное долголетие» освоили доминиканский танец

В подмосковной Кашире участники проекта «Активное долголетие» под латиноамериканскую музыку делали разминку и обучались пластичным движениям доминиканского танца. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участниками мастер-класса стали не только начинающие танцоры. Пользу извлекли и люди, которые пришли, чтобы улучшить свои навыки. Положительные эмоции были гарантированы всем без исключения.

Грацию и пластику танца пенсионеры постигали на свежем воздухе в течение часа. Мастер-класс преподавателя-хореографа Екатерины Дмитриевой прошел в парке микрорайона Ожерелье.

Всех, кто желает приобщиться к миру танца, могут присоединиться к проекту «Активное долголетие», который реализуется на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.