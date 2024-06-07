В Подмосковье суд на 2 месяца арестовал лихача, погубившего в ДТП четырех девушек

Суд арестовал на 2 месяца 21-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия в Наро-Фоминском округе, в результате которого погибли четыре несовершеннолетние девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Молодого человека, который не имел водительских прав, обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть более двух лиц. Обвиняемый полностью признал вину.

Суд избрал виновнику ДТП меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа текущего года. После вынесения приговора он просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Трагедия произошла 5 июня. На 4 км автодороги Мартемьяново — Тимонино молодой человек управлял автомобилем, в салоне которого находились 5 девочек-подростков. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии скончались 4 девушки, еще одну в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

Ранее виновника ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы приговорили к 3 годам колонии поселения. Также суд лишил мужчину прав управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.