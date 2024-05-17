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Виновника ДТП на Большой Никитской улице приговорили к 3 годам колонии поселения

Суд приговорил Нурмамедов Фарид Фархад оглы​​, по вине которого произошло ДТП на Большой Никитской улице, к 3 годам лишения свободы в колонии поселения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд также лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

29 сентября 2023 года мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.